L’intrusion d’un sanglier dans une cantine chinoise s’est terminée dans le sang (vidéo)

Dans la ville chinoise de Ningbo, un sanglier a fait irruption dans la cantine d'une usine et a fait fuir les ouvriers. La vidéo de cette agitation a été publiée sur les réseaux sociaux.

Sur les séquences, dans une salle à manger bondée, un salarié muni d'un plateau se tourne vers l'entrée avant de s'enfuir dans la direction opposée. Le personnel en blouses bleues, ainsi que les visiteurs, se précipitent derrière lui. Dans les secondes qui suivent, un sanglier entre dans la pièce en renversant un tabouret. La bête rampe sous la table et mange de la nourriture tombée par terre, tandis que les Chinois se dispersent dans toutes les directions.

A wild boar rampaged through factory cafeteria in E China's Jiaxing, causing a stir. pic.twitter.com/LTZDZAxNId — People's Daily, China (@PDChina) 23 мая 2019 г.​

«J'ai entendu des gens crier et j'ai décidé que quelqu'un devait se disputer. Je suis allé le voir et j'ai vu un sanglier courir dans la pièce», se souvient un employé, cité par le Daily Mail, qui a souhaité garder l'anonymat.

Selon des médias locaux, l'animal a pénétré dans la cuisine par la porte arrière et a tenté de s'échapper par la fenêtre. Il était si gros qu'il n'a pas pu passer et a cassé la vitre. Plus tard, l'animal fou est sorti de la salle à manger, a rencontré un groupe d'agriculteurs et a attaqué l'un d'entre eux. Cette mauvaise rencontre fut sa dernière car les fermiers ont été obligés de le tuer.