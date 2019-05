Une campagne choc au Maroc pour sensibiliser les hommes aux tâches ménagères (vidéo)

Visionnée plus de 1,6 million de fois, cette vidéo est devenue virale au Maroc depuis son lancement, au début du ramadan. La campagne, dont l’objectif est d’améliorer le partage des tâches ménagères entre les hommes et les femmes, semble avoir touché sa cible au cœur.

Des mains qui te sont si familières, mais que tu ne reconnais pas: lancée pendant le mois du ramadan, dans le but de sensibiliser les hommes à la nécessité de partager les tâches ménagères avec les représentantes de la gent féminine, la nouvelle campagne de la marque marocaine de détergents Mio ne laisse personne de glace, faisant déborder face caméra les émotions d’hommes d’âges différents.

«Ce sont les mains d’un homme…», ayant «fourni un effort considérable». Leur propriétaire serait un artisan –menuisier ou plombier, ou bien «quelqu’un qui a beaucoup souffert». Elles ont certainement «vu la guerre» et s’il est admis qu’elles appartiennent à une femme, elle serait âgée et exercerait le métier de paysanne ou de femme de ménage. Priés de décrire les mains dont la photo leur est montrée et d’imaginer le portrait de celui ou celle à qui elles appartiennent, des volontaires de sexe masculin ont livré leurs versions et hypothèses sans même imaginer que ces mêmes mains, ils les connaissaient parfaitement. Ce sont celles de leurs sœurs, filles, femmes, mères…

Une fois les masques tombés, les invités ne parviennent pas à cacher leurs émotions et à travers les larmes demandent pardon à leurs proches, promettant de leur fournir désormais leur aide.

«Une seule main ne suffit pas. Mais main dans la main, tout est plus facile», dit le message à la fin de la vidéo, sans tomber dans la moralisation.