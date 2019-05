Des pilotes de la Marine US disent avoir rencontré des Ovnis, la communauté scientifique sceptique

The New York Times a publié des témoignages de pilotes de l’US Navy qui affirment avoir vu des Ovnis lors de leurs vols d’entraînement entre 2014 et 2015. La science semble pourtant mettre ces histoires en doute.

Plusieurs pilotes de la Marine américaine ont déclaré avoir vu des «objets étranges» lors de leurs vols d’entraînement sur la côte est des États-Unis entre l’été 2014 et mars 2015, rapporte The New York Times, qui a recueilli une série de ces témoignages.

À en croire les militaires, ces objets volants étaient dépourvus de «moteurs visibles», mais étaient en mesure d’atteindre une vitesse hypersonique.

Le quotidien publie également une vidéo qui, affirme-t-il, montre ces mystérieuses rencontres. Sur une séquence durant environ une minute et qui ressemble à un enregistrement radar, on peut voir un objet oblongue noir se déplacer.

«Regardez cette chose. Elle tourne», s’exclame un pilote.

Cité par The New York Times, le lieutenant Ryan Graves affirme que ce prétendu Ovni est resté dans les environs toute la journée, «effectuant des arrêts soudains et des virages instantanés».

La communauté scientifique semble pourtant prendre avec une once de scepticisme les témoignages de ces militaires.

Leon Golub, astrophysicien au Centre d'astrophysique Harvard-Smithsonian, a jugé «improbable» l’origine extraterrestre des phénomènes observés. «Il existe tant d’autres possibilités: des bugs dans le code des systèmes d’imagerie, des effets atmosphériques, la charge éprouvée pendant un vol à haute vitesse», a-t-il expliqué au journal.