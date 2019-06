Les relations avec des robots sexuels pourraient devenir une pratique courante d’ici 2050

Bien que les robots sexuels existent déjà sur le marché, il est possible que leur rôle devienne plus important dans les années à venir. D’ici 2050, se mettre en couple avec une machine pourrait devenir une pratique courante, estime Bobbi Banks, neuroscientifique et coach en relations.

Les relations sexuelles et amoureuses avec des robots pourraient devenir bien réelles et remplacer complètement les interactions humaines dans environ trois décennies, a déclaré à metro.co.uk Bobbi Banks, neuroscientifique et coach en relations.

Cela pourrait se produire car se mettre en couple avec une machine élimine toute incertitude et tout désordre dans les émotions humaines et donne aux gens le contrôle de leurs vies amoureuses, leur permettant ainsi de créer le partenaire idéal dont ils ont toujours rêvé sans craindre d'être trompé, rejeté, ou de se retrouver avec le cœur brisé après une rupture inattendue, a expliqué M.Banks.

«Développer des relations amoureuses et sexuelles avec des robots sera généralisé d'ici 2050. La façon dont nous vivons l'amour et la connexion change aujourd'hui. La technologie est tellement liée à nos vies quotidiennes que j'ai déjà constaté une augmentation significative du nombre de relations à distance et en ligne. Les gens disent se sentir proches et émotionnellement liés à leurs partenaires amoureux, mais disent aussi que le fait de ne pas se voir crée un sentiment de jalousie et une incertitude quant à la stabilité de la relation», a-t-il poursuivi.

Cette dépendance croissante à la technologie et le manque évident de connexions humaines pourraient ainsi pousser les gens à avoir une relation amoureuse avec un robot.

«Si on répond à la demande à vos besoins et que vous obtenez toujours ce que vous voulez, votre insatisfaction face à la vie et votre dépression risquent de grandir en raison de votre incapacité à faire face aux obstacles de la vie aussi bien que vous auriez pu le faire initialement. Ce qui fait la valeur d'une relation, c'est la connexion humaine et apprendre à s'aimer malgré nos défauts. Nous devons embrasser les luttes dans la vie et apprendre de la douleur car c'est ce qui nous rend plus forts et nous enseigne à être meilleurs», a-t-il conclu.