Une femme porte des coups de couteau à un officier de la Marine en plein jour en Italie (vidéo)

Une tentative d’homicide s’est produite en plein jour, ce 31 mai à Ravenne, en Italie. Un officier des garde-côtes a été poignardé par une femme en présence de nombreux membres des forces de l’ordre. L’incident a été filmé par une caméra de surveillance sur la Piazza del Popolo, rapporte l’agence de presse italienne Adnkronos.

​Une femme armée s’est approchée de l’officier Diego Tomat, entouré de carabiniers et policiers, et lui a porté trois coups de couteau, à la fin de la répétition d’une cérémonie officielle pour la Fête de la République italienne qui est célébrée le 2 juin.

Bien que les policiers présents aient rapidement réagi -comme le commandant de la police municipale Andrea Giacomini qui a attrapé l’assaillante et lui a passé les menottes-, l’officier italien a été légèrement blessé au cou et en-dessous de l’oreille.

Tout en attaquant, la femme criait des phrases contre l’armée et citait Vladimir Poutine et Silvio Berlusconi, a déclaré Giacomini au média. La femme a également affirmé faire partie de l’Armée russe, est-il précisé.

Selon le policier témoin, l’assaillante «a dénoncé des enlèvements et des viols à son encontre à cause des généraux russes. Dans son délire, elle a qualifié les forces de l’ordre qui étaient présentes d’ennemis, et en particulier, sa colère s’est retournée contre le commandant de navire représentant la plus haute autorité dans ce cas».

Commentant l’accident, le commandant de police a ajouté: «Cette femme est une athlète, avec une forme physique enviable et une force considérable, toutes caractéristiques qui seraient compatibles avec son appartenance aux forces armées, comme elle le prétendait, mais qui souffre probablement de problèmes mentaux».

La coupable de la tentative de meurtre a été interpellée. Selon les premiers résultats de l’enquête, il s’agit d’Elena Kazaku, âgée de 43 ans, disposant de passeports moldave et roumain et souffrant de troubles psychiques, affirme le journal Forli Today. Auparavant, la femme en question avait passé plusieurs semaines dans un hôpital psychiatrique.

La veille de l’accident, elle avait fait une publication sur sa page Facebook, en écrivant «bombe aujourd’hui à Ravenne», en la signant de «Général russe Cazacu Elena Ivan».