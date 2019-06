Voici comment lire des messages sur WhatsApp et Messenger sans que l'expéditeur ne le sache

Vous souhaitez lire un message sans que son expéditeur ne le sache? Voici quelques conseils afin de ne plus montrer à vos contacts sur WhatsApp et Messenger que vous avez lu leurs messages et que vous êtes en ligne.

Il existe quelques astuces permettant de cacher à vos contacts WhatsApp et Messenger que vous êtes en ligne et que vous avez lu leurs messages.

Pour ignorer des messages et devenir invisible sur ces applications, il faut faire quelques démarches.

Sur WhatsApp , en bas à droite du message, si un «V» s’affiche, cela signifie qu’il a été envoyé, deux «V» qu’il a été distribué et deux «V» en bleu, qu’il a été lu. Pour que ces deux signes n’apparaissent plus en bleu, rendez-vous dans les réglages, puis accédez à l’onglet «compte» et ouvrez les paramètres de «confidentialité».

D’ailleurs, il est possible de changer le «Vu à» en «personne» à la place de «tout le monde». Cependant, sachez que si désormais personne ne peut voir que les messages ont été lus, vous ne pourrez, vous aussi, plus voir si vos messages ont été consultés.

Concernant Messenger, il vous faudra faire preuve d’un peu plus de ruse car Facebook ne propose aucun outil permettant dans rendre la consultation des messages invisible. Deux solutions existent. La première prévoit la permission de lire les messages sans ouvrir l’application. Pour cela, autorisez l’aperçu des notifications sur votre smartphone. Mais notez que cette action ne marche pas pour les longs textes.

La deuxième consiste à activer le mode avion pour lire le message dans Messenger, sans connexion. Toutefois, il vous faudra être prudent et fermer l’application avant de l’enlever sinon le message sera marqué comme lu.

Pour ceux qui préfèrent la version ordinateur, il est possible d’installer sur leur navigateur des extensions, dont la plus populaire s’appelle «Unseen for Facebook» (invisible sur Facebook).

Enfin, pour ne pas être apparaître «en ligne» sur WhatsApp, il vous suffira de changer votre statut et d’indiquer que vous êtes «Indisponible».

Quant à Messenger, c’est plus facile à faire sur l’application mobile. Cliquez sur sa photo de profil pour ouvrir les réglages, rendez-vous dans l’onglet «statut en ligne» et désactivez l’option «indiquer quand vous êtes en ligne».