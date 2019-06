Les secrets de l’apparence de Melania Trump à presque 50 ans

Lors de sa visite au Royaume-Uni, la Première dame des États-Unis est apparue à Buckingham Palace en costume blanc avec une jupe Dolce & Gabbana. Elle y a fait admirer sa taille mince et ses jambes tonifiées. Tout dans son apparence démontrait que le vieillissement n’a aucune emprise sur elle. Les journalistes du tabloïd britannique The Sun ont alors dévoilé comment l'épouse du Président américain parvenait à conserver une silhouette idéale.

📸: @FLOTUS arrives at Buckingham Palace in London wearing a custom-designed Herve’ Pierre hat and outfit. pic.twitter.com/XQdEwFlfUM — Washington Examiner (@dcexaminer) 3 июня 2019 г.

Selon The Sun, elle reste mince grâce à des entraînements quotidiens. Pour conserver des jambes musclées, elle se déplace dans la maison avec des poids aux chevilles. Elle fait du pilates chez elle et pratique le tennis. Cette dernière activité est aussi plébiscitée par son mari, ainsi le couple peut être vu régulièrement sur les courts de son club privé, en Floride.

En outre, Melania Trump suit un régime alimentaire sain. Elle essaie de consommer au moins sept fruits par jour. Elle commence sa journée avec un smoothie au petit-déjeuner. Cependant, la femme du Président américain admet que ses délices préférés sont le coca light et le poulet à la sauce tomate et la mozzarella.

«En cas d’envie de grignoter quelque chose, je choisirais un fruit ou un morceau de chocolat, car le corps a également besoin de ces produits», dit-elle.

Le troisième élément de l’apparence idéale de Melania Trump est son maquillage. Elle a même une pièce spéciale à la Maison-Blanche où elle se coiffe et se maquille. Selon sa styliste, pour le maquillage elle a besoin de 75 minutes. De plus, elle applique des crèmes contenant les vitamines A, C et E pour que sa peau reste jeune et rayonnante.