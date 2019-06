Une hôtesse de l'air explique comment choisir le meilleur horaire pour un vol

Avions propres, départs moins retardés, vols plus sécurisés… Une ancienne hôtesse de l’air a révélé pourquoi il était plus pratique de choisir des vols matinaux. Selon elle, les voyages pendant les saisons à haute fréquentation rendent également les vols moins confortables.

Les passagers aériens qui choisissent des vols matinaux ont plus de chances d’avoir des avions propres, ils sont servis par un équipage bien reposé et les départs retardés sont plus rares, a confié à The Sun la New-Yorkaise Stella Connolly qui a longtemps travaillé comme hôtesse de l’air.

Comme l’a expliqué l’ancienne hôtesse de l’air, si un avion est en retard au cours de la journée, il existe une forte probabilité que les départs suivants soient différés pour une période plus longue. Les statistiques montrent qu’un retard moyen pour un vol à 6h est de huit minutes, mais qu’à 18h il atteint déjà 21 minutes.

«Tout comme vous, nous voulons rentrer chez nous ou arriver à destination à temps. Et nous serons tout aussi heureux si le vol ne prend pas de retard», a-t-elle souligné.

Stella Connolly a précisé que les imprécisions d’horaires n’étaient pas la seule raison pour voyager le matin.

D’après les données de l'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique, pendant les heures matinales, l’apparition de turbulences est peu probable car les orages se produisent plutôt dans l’après-midi.

En outre, selon l’ex-hôtesse de l’air, pour les vols matinaux, les avions sont nettoyés plus soigneusement, et les passagers ont plus de chances de voler dans un avion propre.

Enfin, Stella Connolly conseille de ne pas voyager pendant les saisons à haute fréquentation, puisque des avions complets et un équipage fatigué rendent le vol moins confortable.