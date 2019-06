La blague d’un Belge à un joueur de l’équipe turque de football ne passe pas

Venue disputer un match de qualification à l’Euro 2020 en Islande, l’équipe de Turquie a été victime de la plaisanterie d’un touriste belge, raconte RTBF. L'homme s’est mêlé à une foule de journalistes et s’est amusé à tendre une brosse à vaisselle au capitaine turc Emre Belözoğlu en guise de micro. Seul hic, le canular n’a pas été du goût de tout le monde et a déclenché un tollé dans les médias turcs et même parmi des supporteurs. Plusieurs messages haineux ont visé le Liégeois, certains ayant vu du racisme dans son geste.

Corentin Siamang, un jeune Liégeois originaire de la région verviétoise, provoque un vrai tollé en Turquie: «Il m’est arrivé un truc de dingue» https://t.co/fEvH7cEz9U — LaCapitale.be (@LaCapitale_be) 10 июня 2019 г.

«J’ai utilisé cette brosse comme micro et ça s’arrête là, c’est tout. Il y en a qui voient du racisme là-dedans. Franchement, je suis quelqu’un d’absolument pas raciste», a-t-il expliqué au site belge RTL.

L’homme a par ailleurs présenté ses excuses à ceux qui ont mal interprété sa plaisanterie via une vidéo qui le présente en compagnie de deux amis turcs. « J'étais là par hasard, [...] je me suis dit je vais faire de l'humour et me prendre pour un journaliste et interroger le capitaine de l'équipe turque », a-t-il indiqué.