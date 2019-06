Une femme «sauve la vie» d’un Afro-américain en filmant son arrestation musclée (vidéo)

Une vidéo diffusée en direct sur Instagram le 7 juin est devenue virale aux États-Unis. Elle montre un homme noir agenouillé, les mains sur la nuque, tenu en joue par des policiers. Sky Holsey, la femme qui a décidé de filmer la scène, lui a peut-être sauvé la vie, ont estimé de nombreux internautes.

Sky Holsey, rappeuse californienne , faisait le plein dans une station-service de Hawthorne lorsqu’elle a entendu des sirènes de police. «J’ai aperçu un jeune homme traverser la route et tout à coup […] j’ai vu quatre voitures de police arriver en face de moi. Les policiers ont surgi de leurs véhicules et le garçon s’est mis à paniquer, comme s'il ne comprenait pas ce qui était en train de se passer», a-t-elle raconté à France 24. «Je me suis sentie obligée de sortir et de commencer à filmer. Je ne voulais pas que la situation dégénère et que ni cet homme, ni les flics, ne soient blessés.»

Sur la vidéo, l’Afro-américain se met à genoux et place ses mains derrière la tête. Des policiers lui hurlent dessus pendant qu’il rétorque qu’il n’a pas d’arme. Sky Holsey s’adresse directement à lui: «Reste calme, parce que sinon ils vont te tirer dessus!». Pour elle, rien ne justifie que les agents pointent simultanément au moins six armes sur lui.

Le petit ami de la rappeuse a été tué par des policiers en décembre 2015. «Je n'ai pas l'impression de lui avoir sauvé la vie. Si je n'avais pas filmé, je ne pense pas qu'ils l'auraient tué, mais je suis certaine qu'ils l'auraient blessé», a-t-elle indiqué.

«Nous n'avons pas de preuve si nous ne filmons pas ce qu'ils font. Je pense que c'est nécessaire pour pouvoir montrer qu'ils n'ont pas respecté les procédures», a-t-elle ajouté.

Plus de deux minutes après le début de la vidéo, les policiers ont baissé leurs armes et menotté le jeune homme. L’un des agents s’est approché de Sky Holsey et lui a expliqué qu’il «correspondait à la description» donnée par un témoin. Dans un communiqué publié deux jours plus tard, la police a indiqué que l’homme avait eu une dispute avec la caissière d’un magasin.

La vidéo a d’abord été diffusée en direct sur Instagram, puis postée sur le compte de la rappeuse. Elle a été vue plus d’un million de fois sur Instagram et près de 3 millions de fois sur Twitter.