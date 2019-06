Le prince William explique quelle sera sa réaction si l’un de ses enfants était homosexuel

En visite au centre Albert Kennedy Trust, qui aide la jeunesse LGBT sans abri, le prince William, deuxième dans l'ordre de succession au trône britannique, s’est vu poser une question sur sa réaction au cas où l’un de ses enfants s’avérerait être homosexuel.

Répondant qu’il «soutiendrait son enfant s’il est homosexuel», il a expliqué:

«Vous savez quoi? J'ai réfléchi à cette question récemment parce que deux autres parents me l'ont dit également. […] Je pense que tu ne commences vraiment à penser à cela que lorsque tu es parent, et je pense que ça me convient parfaitement».

Il a toutefois reconnu que ce qui pourrait le préoccuper serait la réaction des autres dans ce cas, vu le rôle que ses enfants remplissent.

«Catherine et moi, nous avons beaucoup discuté quant à la façon d’y préparer les enfants», a-t-il encore ajouté.

Ce n’est pas la première fois que le prince William, duc de Cambridge, affiche son soutien à la communauté LGBT. En 2016, il avait posé pour la Une d’un magazine pour homosexuels.

De son mariage avec Catherine Middleton, le prince William a trois enfants: George, Charlotte et Louis. En outre, le prince Harry et son épouse, Meghan Markle, avaient récemment manifesté leur engagement en faveur de la cause LGBT.