Le corps de la footballeuse suisse Florijana Ismaili finalement retrouvé dans le lac de Côme en Italie

Au bout de trois jours de recherches, le corps de la capitaine des Young Boys de Berne et internationale suisse Florijana Ismaili, 24 ans, portée disparue depuis le 29 juin suite à un accident de baignade, a été retrouvé le 2 juin dans le lac de Côme, dans le nord de l'Italie, relatent les médias italiens en citant les pompiers.

Le corps de la footballeuse a été retrouvé à 205 mètres de profondeur, à l’aide d’un robot sous-marin téléguidé. Le corps a ensuite été ramené à la surface par des plongeurs.

Le club des @BSC_YB adresse ses sincères condoléances à la famille et aux proches de Florijana Ismaili.



Restes en paix petit ange, on ne t’oubliera pas.#bscyb #uncoeurpourFlorijana pic.twitter.com/bmoBP3AKRr — BSC Young Boys FR (@bscybFR) 2 juillet 2019

​«Nous sommes très choqués et profondément affectés», a réagi le club des Young Boys dans un communiqué. «Le BSC Young Boys adresse à la famille, aux proches et aux amis de Florijana Ismaili ses sincères condoléances, et souhaite à tous beaucoup de courage et de résilience dans ces moments difficiles. Nous garderons de Florijana un souvenir plein de gratitude».

Des joueurs de l’équipe masculine de son club de football, habillés en noir, avaient formé un grand cœur en sa mémoire lors d'un entraînement.

​La milieu de terrain des Young Boys avait passé la journée de samedi dernier au lac de Côme, où elle avait loué un bateau pneumatique avec une amie. La sportive avait plongé dans le lac pour se rafraîchir, mais n'était plus réapparue à la surface.