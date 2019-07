Moscou s’apprête à construire le plus haut gratte-ciel résidentiel d’Europe - images

L’adjoint du maire de Moscou en charge des questions de politique urbanistique et de la construction, Marat Khousnoulline, a annoncé le 5 juillet que la ville avait commencé à se préparer à la construction du gratte-ciel One Tower. Avec plus de 103 étages, soit 404 mètres de hauteur, il deviendra le plus haut immeuble résidentiel d’Europe.

Son projet a été présenté au Forum de l'urbanisme de Moscou. Ce gratte-ciel est conçu en forme de prisme. Il sera situé dans le quartier d’affaires Moskva-City.

Actuellement, le plus haut gratte-ciel d’Europe est le Lakhta Center de Saint-Pétersbourg. Sa hauteur avec antenne est de 462 mètres mais sa hauteur du sol au toit est d’environ 353 mètres, soit une cinquantaine de moins que la One Tower prévue dans la capitale russe. Cet édifice abrite le siège social du géant gazier russe Gazprom.