Quand le surcyclage devient de l’artisanat pur - vidéo

L’upcycling, ou surcyclage, est l’action de récupérer des matériaux ou des produits dont on n'a plus l'usage afin de les transformer en matériaux ou produits de qualité ou d'utilité supérieure.

L’organisatrice de l’Upcycle Fest, Yuliya Protsko, reconnait volontiers que la Russie est en retard par rapport au reste du monde. Mais les Russes s’investissent de plus en plus pour la cause écologique. Ils travaillent avec ardeur et avancent vite.

«Aujourd’hui, on remarque déjà qu’une attention très particulière est portée sur surcyclage. D’un côté, toutes ces choses refaites sont de l’artisanat pur et, de l’autre côté, c’est aussi une sorte de solution pour une partie des problèmes écologiques.»