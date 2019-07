Ces actes anodins qui insupportent les hôtesses de l’air, attention à l’atterrissage!

Quatre hôtesses de l’air ont fait part au Huffington Post de leurs reproches et espérances quant à leurs passagers. Parmi les principales questions épineuses figurent de petites choses telles que la façon de commander une boisson ou de ranger ses déchets, la réaction aux demandes du personnel et le comportement lors des moments animés du vol.

«Si vous commandez du café à bord, vous seriez intéressé de lire ce qui suit», indique le Huffington Post. Le site d’actualité a interrogé des hôtesses de l’air de compagnies aériennes états-uniennes pour savoir quelles actions des passagers peuvent faciliter ou bien compliquer la situation à bord.

Comment commander votre boisson

Bryanna, hôtesse de l’air dans une grande compagnie aérienne, recommande de donner des instructions précises en commandant votre café. Sinon, les discussions avec chaque passager, surtout lors des vols matinaux, peuvent freiner considérablement le service:

«Si vous souhaitez devenir mon passager préféré, vous pouvez même préciser tout de suite la quantité de sucre ou de crème désirable.»

Les erreurs à l’embarquement et à la descente d’avion

«Non seulement les membres de l’équipage vous trouvent impoli quand vous les ignorez lors de l’embarquement ou de la descente de l’avion, mais les passagers derrière vous n’apprécient pas non plus de vous voir perdre du temps en rangeant vos affaires, le téléphone scotché à l’oreille», raconte encore Bryanna.

Une deuxième hôtesse de l’air, Jasmine King, explique une situation irritante lorsqu’un passager sur le seuil de l’appareil commence à poser d’innombrables questions non urgentes et retarde ainsi les autres passagers.

«L’embarquement est le moment le plus chargé du vol. Donc, nous vous serions reconnaissants de ranger vos bagages le plus rapidement possible et de dégager l’allée pour laisser passer les autres», demande Jasmine.

Se rendre aux toilettes dès que l’on commence l’embarquement peut aussi compliquer le déplacement d’autres passagers vers leurs sièges, ajoute-t-elle.

La meilleure façon de se débarrasser de ses déchets

Bien que le personnel traverse la cabine avec un sac poubelle, il existe tout de même des passagers qui laissent leurs ordures, par exemple, dans la pochette au dos du siège de devant et les stewards sont obligés de les nettoyer plus tard, avoue Jasmine.

Ceintures et appareils électroniques

La question des ceintures ne passe pas non plus inaperçue chez le personnel du bord. Selon Emily Keathley, les «pires passagers» sont ceux qui ignorent la demande d’attacher les ceintures ou qui décident de «se lever pour aller aux toilettes pile au moment où nous allions décoller».

«Pour des questions de sécurité, il est interdit d’être debout quand l’avion circule au sol, et le départ peut donc être retardé», explique Emily.

Pour une de ses collègues, Ally Lovett, il est «sidérant» que certains passagers semblent ne pas apercevoir les annonces enjoignant de débrancher les appareils électroniques lors de l’atterrissage et du décollage.

«Je me demande toujours s’ils nous ont entendus ou s’ils attendent le dernier moment pour éteindre leur ordinateur, après qu’on leur a répété trois fois.»

Question de politesse

Bryanna souhaite que les passagers enlèvent «leur casque ou leurs écouteurs quand [ses collègues et elle, ndlr] atteignent leur rangée, qu’ils disent "s’il vous plaît" et "merci" en commandant une boisson, qu’ils donnent [aux stewards] leurs déchets et [les ]saluent en montant à bord et en descendant de l’appareil».

La patience est aussi une qualité très précieuse pour Bryanna. Si l’hôtesse ou le steward ne vous aide pas tout de suite, ce n’est pas parce qu’il ou elle vous ignore, explique-t-elle, mais qu’ils s’occupent de quelque chose de plus urgent.

«Je vous promets que nous ne vous oublions pas», assure Bryanna. «Parfois, nous avons beaucoup de choses à gérer en même temps.»