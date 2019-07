Lotus fabrique la plus puissante hypercar électrique de série au monde

La marque anglaise Lotus, récemment reprise par le géant chinois Geely, a présenté une hypercar 100% électrique superpuissante, puisque l'Evija (prononcer E-vi-ya) annonce 2.000 ch. Selon son constructeur, c'est la voiture de série la plus puissante jamais produite.

Non seulement l’auto est la première Lotus électrique et le premier modèle entièrement nouveau au cours des 11 dernières années, mais encore elle devient l’hypercar électrique la plus légère fabriquée en série. Ainsi, l’Evija n’affiche que 1.680 kilos sur la balance, alors que la Rimac du tout jeune constructeur croate qui a présenté sa C Two au Salon de l'auto de Genève pèse 1.950 kilos et la Pininfarina Battista atteint les 2 tonnes.

Lotus indique que ce résultat a pu être obtenu notamment grâce à une structure monocoque en fibre de carbone.

L’appellation

L’étymologie du nom Evija demeure inconnue. La société affirme que cela signifie «la première dans l’existence» ou «vivante» sans pour autant préciser la langue à laquelle l’appellation a été empruntée. Toujours est-il que la graphie du mot fait «ALIVE» à l’envers.

Les caractéristiques

La voiture est dotée de quatre moteurs, un par roue. Lotus annonce une vitesse de 340 km/h, avec un passage de 0 à 100 km/h réalisé en moins de 3 secondes, et celui de 0 à 300 km/h en moins de 9 secondes.

L'Evija dispose d’une batterie de 70 kWh pour une autonomie de 400 km selon le cycle WLTP. Avec un autre record dans ce domaine-là: 12 minutes pour disposer de 80% de la batterie et 18 minutes pour faire le plein. Enfin, à condition de se brancher sur une borne ultra rapide de 350 kW.

Le volant s'inspire du monde de la Formule 1 et les rétroviseurs ont été remplacés par des caméras.

La production

L’auto ne sera produite qu’à 130 exemplaires, en hommage à son code Type 130, et sera vendue à un prix supérieur à 1,7 million de livres, soit plus de 1,88 million d'euros. En outre, de nombreuses personnalisations seront possibles.