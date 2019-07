Ed Sheeran en maillot de l’équipe de Russie électrise tout un stade lors de son concert à Moscou – images

Dans le cadre de sa tournée mondiale «Divide Tour», le chanteur britannique Ed Sheeran s’est rendu en Russie pour la première fois. Son premier concert à Moscou est devenu une sensation car la quasi-totalité des 40,000 billets ont été vendus bien avant l’événement.

Toutefois, l’apogée du concert a bel et bien été la chanson la plus populaire de l’interprète, «Shape of you», dont le clip est classé deuxième parmi les plus regardés de tous les temps sur YouTube. Pour finir son spectacle avec cette chanson, Ed Sheeran est entré sur scène en portant le maillot rouge de l’équipe de Russie.

Ce geste du chanteur a surpris et enflammé le public qui a abondamment salué Ed Sheeran pour avoir enfilé le célèbre tee-shirt de la Sbornaïa.

Ловите отрывок с замечательного момента с концерта, все так заорали, когда увидели на нем футболку сборной России

❤#EdSheeran pic.twitter.com/rGqVMDu5EQ — ღ ms.miracle ღ (@vika71rus) 20 juillet 2019

Très attendu à Moscou

Moscou avait lancé les préparatifs de la venue du chanteur bien en avance: la semaine précédant le concert, une statue géante de l’artiste avait été installée dans l’un des parcs de la capitale. Et les fans se sont rassemblés devant le stade à la veille du concert pour s'emparer des meilleurs emplacements du dance floor et de la fan zone.

«Jadis, mon rêve était de jouer à Londres. Depuis, le destin m’a amené partout, et maintenant je suis en Russie et je suis heureux», a déclaré le musicien depuis la scène.