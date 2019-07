Un ancien migrant clandestin: «C’est seulement en se souciant du pays qui vous a accueilli, qu’on peut en faire partie»

Depuis 1995, les motifs des migrants n’ont pas beaucoup changé, les gens émigrant toujours à la recherche d’une vie meilleure, a estimé, dans un entretien accordé à Sputnik, Eltjon Bida, un Albanais arrivé illégalement en bateau en Italie. Il a raconté son histoire dans un livre intitulé «C’era una volta un clandestino» (Il était une fois un passager clandestin).

«C’est en 1995 que je suis parti de ma ville natale de Fier en bateau. À l’époque, j’avais 17 ans et je quittais mon pays pour connaître l’Italie et parce que j’aspirais à une vie meilleure», a-t-il poursuivi.

Et d’expliquer qu’il n’y avait alors en Albanie ni travail, ni argent.

«L’autre raison de mon émigration, c’était la santé. Opéré en Albanie, j’aurais pu perdre un rein. […] Après une opération dans la ville italienne de Pescara, je suis en bonne forme», se souvient l’ancien migrant.

Selon ce dernier, il travaillait du matin au soir sans un seul jour de libre.

«Pourtant, j’étais content, parce je ne suis pas venu en Italie en touriste, mais pour travailler et me soigner. […] Je suis très heureux, parce que je réalise tous mes rêves, l’un après l’autre. J’ai rêvé d’avoir une bonne famille, et j’en ai une. […] J’ai rêvé de pouvoir faire du bien et je verse 10% des ventes de mon livre à l’association caritative chrétienne Pain Quotidien», a confié à Sputnik celui qui se sent «un Albanais selon son cœur et un Italien selon sa tête».

Eltjon Bida a exposé en conclusion sa devise:

«C’est seulement en étant honnête et en souhaitant s’intégrer qu’on peut réussir. C’est seulement en se souciant du pays qui vous a accueilli, qu’on peut en faire partie».