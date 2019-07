Un blogueur décède à cause d’un direct lors duquel il a mangé des insectes et des reptiles

Un chinois âgé de 35 ans qui tenait un blog sur DouYu, l'une des plus grandes plateformes de diffusion en direct en Chine, organisait des sessions toutes les nuits. Pour comptabiliser toujours plus de followers, il s’est fait construire une grande roue divisée en plusieurs cases, dont chacune indiquait un insecte. Il suffisait de la faire tourner et d’attendre que l’aiguille ne s’arrête pour découvrir l’insecte à manger: centipèdes, geckos, vers de farine, etc. L’homme buvait également de l’alcool en grande quantité.

Le corps du blogueur a été retrouvé samedi 20 juillet par son amie qui était venu lui rendre visite. Mais à son arrivée, il était déjà trop tard. C’est elle qui a appelé la police. La victime n'a même pas eu le temps d’arrêter la diffusion avant sa mort. Les insectes utilisés lors des émissions diffusées en direct se trouvaient toujours sur le bureau de sa chambre.

La police a exclu tout acte criminel concernant la cause de la mort du blogueur chinois, mais une enquête sur la cause de son décès est en cours.