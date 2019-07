Un crocodile arrache le bras d'une enfant en Iran

Un énorme crocodile a arraché le bras d'une villageoise iranienne âgée de 10 ans qui était en train de laver des vêtements sur les berges d’une rivière de la province du Sistan-et-Baloutchistan, dans le sud-est du pays, relate IFP News.

Elle faisait sa lessive avec des membres de sa famille au bord de la rivière Bahu-Kalat le 19 juillet, quand elle a été attaquée par le crocodile , qui, selon sa cousine, mesurait environ six mètres.

L’animal a essayé de la mordre au cou et de l’entraîner dans l’eau, a plus tard raconté la fillette. Mais elle s’est jetée au sol en essayant d’éviter les mâchoires. Ses sœurs et son cousin se sont précipités à la rescousse et ont jeté des pierres sur l’animal, lequel a fini par battre en retraite. Sauvée, elle a tout de même perdu son bras droit au niveau de l'omoplate et se trouve actuellement soignée à l'hôpital.

C’est le manque d'eau potable qui force les villageois de la région à se rendre près des rivières voisines pour aller y chercher de l'eau et pour y laver leur vaisselle ainsi que leurs vêtements.