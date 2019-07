Une chanteuse belge provoque un buzz phénoménal avec une chanson sur la canicule - vidéo

La chanteuse belge Angèle a publié sur son compte Instagram une chanson improvisée, inspirée par la canicule qui frappe actuellement une grande partie de l’Europe. Elle est devenue très vite populaire, obtenant plus de 400.000 likes.

«J'ai lu un article pas très cool, j'aimerais bien pouvoir l'oublier. Ça m'a foutu tellement les boules, je veux pas lire jusqu'au bout. On est dans la merde jusqu'au cou, c'est fou comme on a su oublier. Le déni, c'est tellement plus cool que ce genre de vérité. Mais quand, mais quand, mais quand, quand on se rendra compte du temps, du temps, du temps qu'il nous reste en fin de compte», a-t-elle chanté en s'accompagnant au piano.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Angèle 🌹 (@angele_vl) 25 Июл 2019 в 10:30 PDT

Angèle a été inspirée par «la canicule, les 42 degrés, les articles alarmant sur l’état de notre planète et les critiques sur Greta Thunberg».

Elle a aussi ajouté qu’elle voulait initialement finir cette chanson avec la phrase «on sera tous morts » au lieu d’«il sera trop tard», «mais après je me suis dit que c’était peut-être trop triste comme fin», a-t-elle confié.

La plupart des internautes ont été d’accord avec elle, partageant ses préoccupations sur l’avenir de la planète.

«Bravo Angèle, vraiment j’adore le message que tu fais passer, c’est très important!» a écrit un utilisateur d’Instagram.

«Oui maintenant il est trop tard, que les gens réalisent ou pas, c’est foutu... L’homme a tué notre planète», s’est exclamé un autre.