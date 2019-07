Le chien le plus intelligent du monde vient de s’éteindre

Aux États-Unis, le chien qui était considéré comme le plus intelligent du monde est mort. Il connaissait plus de 1.000 mots et obéissait à plus de 100 ordres différents.

Le maître du chien le plus intelligent du monde n’était autre qu’un psychiatre dénommé John Pilly, rapporte le journal britannique The Independent. Grâce à une formation spéciale, il a pu apprendre à son Border Collie, Chaser, à comprendre des mots. Pour ce faire, il a utilisé 800 jouets en tissu pour animaux, 116 balles, 26 frisbees et de nombreux articles en plastique en prononçant leur nom environ 40 fois pour que le chien puisse les retenir, puis il les a cachés et a demandé au chien de les trouver. Après trois ans d’entraînement (de quatre à cinq heures par jour), le chien a appris 1.022 mots et a appris à distinguer les noms propres des noms communs.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Chaser the BC (@chaserthebordercollie) 15 Окт 2017 в 7:14 PDT

Chaser est mort un an après le décès de son maître. L'animal a été pris en charge par Bianca Pilly, fille du professeur, qui a également participé à l’entraînement du chien. Il est à noter que le chien est décédé de causes naturelles à l’âge de 15 ans.

Comme le note Bianca Pilly, Chaser n'était pas un chien exceptionnel, d'autres propriétaires de chiens peuvent obtenir un résultat similaire s'ils utilisent la méthode inventée par son père.