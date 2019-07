Buvons un coup… contre la pollution! À Barcelone, une bière offerte contre un verre de mégots

L’idée écolo de cet été nous vient d’un bar espagnol de la banlieue de Barcelone, le Chiringuito Tibu-Ron. En échange d’un verre rempli de mégots ramassés sur la plage, ce bar offre un verre de bière gratuit, et vous l’aurez compris plus vous ramenez de verres remplis de mégots plus la bière (gratuite) coulera à flot.

C’est la 4e année que ce bar propose cet échange, qui a pour objectif de sensibiliser la population à la pollution des plages et des eaux. Bien trop souvent, la pollution plastique est mise en avant, mais il ne faut pas oublier les mégots de cigarettes qui y sont présents. Novethic affirme qu’un seul mégot de cigarette pollue jusqu’à 500 litres d’eau, soit 2 baignoires pleines, en raison des substances chimiques que contiennent les cigarettes. À l’échelle mondiale, on en jetterait 137.000 par seconde et 40% d’entre eux se retrouvent par exemple en mer Méditerranée.

"En moyenne, il faut trois à quatre mois pour qu’un mégot de cigarette sans filtre se décompose totalement dans l’eau de mer, et entre 1 et 2 ans pour un mégot avec filtre, car les filtres sont composés d’acétate de cellulose, une matière plastique dont la dégradation par les micro-organismes demande plus de temps", déclare Jean-Charles Planchenault, de l’association Surfrider Foundation Europe pour le site Côte à Côte.

Et au vu des photos publiées sur le site du bar, le succès est au rendez-vous. L’établissement propose aussi des cendriers de plage gratuits pour tous les baigneurs. De quoi inspirer les établissements de nos belles plages françaises.