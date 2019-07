Un Afghan soupçonné d’avoir tué sa femme et caché son corps dans une valise en Allemagne

Le corps d’une Afghane de 21 ans caché dans une valise a été trouvé dans un garage, non loin de la gare de Dortmund, dans l’ouest de l’Allemagne, écrit le média allemand Westfälische Rundschau (WR).

Son mari, lui aussi afghan et âgé de 24 ans, a été arrêté par la police allemande. Elle le soupçonne d’avoir tué sa femme.

70 coups de couteau

Selon le quotidien régional, la jeune femme s’occupait des enfants de sa copine dans l’appartement d’une amie. L’homme, qui habite à Zwickau, dans l’est de l’Allemagne, est venu la voir soit le 26 soit le 27 juillet.

L’homme aurait étranglé sa femme et lui aurait assené plus de 70 coups de couteau dans la matinée du 28 juillet. Il aurait ensuite mis son corps dans une valise, précise le Westfälische Rundschau.

Les deux enfants de 5 et 9 ans n’ont pas été blessés et n’ont pas été témoins du crime. La copine de la victime a raconté à la police qu’elle avait découvert les enfants et une marée du sang dans l’appartement plus tard dans la journée.

L’homme a été arrêté le mardi 30 juillet, à Zwickau, et transporté par hélicoptère à Dortmund ce mercredi 31 juillet.

Le journaliste de Bild a diffusé la photo du garage où, selon média, la valise a été retrouvée.