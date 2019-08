Pourquoi le fast-food américain prospère en Chine malgré la guerre commerciale?

Alors que la guerre commerciale fait rage entre les États-Unis et la Chine, les chaînes de restauration rapide américaines, que ce soit McDonald's, Starbucks ou KFC restent très populaires et se développent toujours mieux dans l’empire du Milieu, constate CNBC. Un politologue chinois explique ce phénomène pour Sputnik.

Les contradictions commerciales sino-américaines n’ont pas affecté les chaînes de restauration rapide américaines en Chine qui prospèrent toujours, a indiqué à Sputnik Yang Mian, professeur à l'Institut des relations internationales de l'Université des communications de Chine.

«McDonald's et KFC travaillent depuis très longtemps en Chine. C’est pourquoi malgré la hausse des prix résultant de la guerre commerciale en cours, ces entreprises américaines ont conservé leur stabilité grâce à cette base solide qu’elles ont créée pendant les années précédentes», relève l’interlocuteur de l’agence.

Et de rappeler que la guerre commerciale affecte principalement les produits exportés et importés, alors que le fast-food américain en Chine emploie du personnel local et utilise des ingrédients locaux dans leurs menus.

«Par ailleurs, le rythme de la vie au quotidien ne cesse d’augmenter. Les plats de la cuisine traditionnelle chinoise sont plus compliqués que ceux du fast-food et leur préparation demande plus de temps», ajoute l’expert.

Selon lui, les jeunes Chinois connaissent le fast-food américain depuis leur enfance. Ils sont tentés par son goût exotique. De plus, ils l’interprètent comme un élément de la culture pop américaine.

Enfin, bien que les Américains et les Européens associent McDonald's et KFC au fast-food bon marché, ces marques sont perçues en Chine comme étant de plutôt de bonne qualité, relèvent les observateurs. Les chaînes de restauration rapide américaines séduisent également les consommateurs chinois en adaptant leurs menus aux goûts locaux.