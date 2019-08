Une femme brûlée lors d’un sauna vaginal, des médecins tirent la sonnette d’alarme

Une femme de 62 ans qui voulait éviter une opération chirurgicale a suivi le conseil d’un médecin traditionnel chinois: elle a accepté de faire du sauna vaginal. La pratique s’est avérée dangereuse, car elle a subi de graves brûlures, informe le Journal d’obstétrique et de gynécologie du Canada (Journal of Obstetrics and Gynaecology Canada).

Souffrant du prolapsus génital et voulant en guérir sans opération, une femme de 62 ans a fait du sauna vaginal, écrit le Journal d’obstétrique et de gynécologie du Canada (Journal of Obstetrics and Gynaecology Canada). Mais le traitement s’est mal terminé.

D’après le Docteur Magali Robert, l’auteur de l’article, c’est un médecin chinois qui avait conseillé à la femme de pratiquer le sauna vaginal.

La victime, qui a donné la permission de raconter son histoire, restait assise au-dessus d’une eau bouillante durant 20 minutes, pendant deux jours consécutifs, avant de s’adresser à un service d’urgences à cause de brûlures.

Des gynécologues s’inquiètent

Lors d’un sauna vaginal, la personne s’installe au-dessus d'une eau chaude avec des herbes. Cette procédure permet, à en croire ses adeptes, de purifier et de soigner les parties intimes.

Des spas qui proposent cette pratique affirment qu’elle a été pratiquée à travers l’histoire en Asie et en Afrique.

Des experts ont toutefois mis en garde contre cette pratique. D’après eux, elle peut être dangereuse et il n’existe pas de preuves médicales attestant que le sauna vaginal aide une femme à soulager ses douleurs lors des règles ou à stimuler la fertilité.