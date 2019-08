Une présentatrice TV russe affirme que Katy Perry l'a harcelée lors d'une soirée

Tina Kandelaki, journaliste de télévision et personnalité publique russe, a déclaré sur sa chaîne Telegram que la célèbre chanteuse américaine Katy Perry l’avait une fois abordée, prétendument ivre, lors d'une soirée privée et avait tenté de l'embrasser sans son consentement.

Mme Kandelaki a affirmé avoir voulu rendre publique cette histoire après avoir lu un article sur les accusations portées par un comédien présent aux côtés de Katy Perry dans son clip Teenage Dream. Selon lui, la chanteuse a retiré son pénis de son pantalon lors d’une autre fête privée pour le montrer à tous les gens qui les entouraient.

«Une fois, j’ai été invitée à une soirée privée avec Katy Perry, où, étant assez saoule, elle m’a choisie comme objet pour manifester sa passion. J'ai réussi à me défendre, l'entraînement physique n'a pas été vain et Katy a immédiatement trouvé une nouvelle victime pour les baisers, les câlins et les danses lascives. Autant que je sache, il n'y a pas eu de victimes à la fête, mais je ne serais pas surprise par la foule de souvenirs de fans malheureux qui ont gardé ça en eux pendant des années et qui se sont soudainement souvenus de leur dignité bafouée», a-t-elle déclaré sur Telegram.

Les médias basés en Russie n’ont pas pu joindre dans l’immédiat la journaliste pour un commentaire. Ceux aux États-Unis auraient également échoué à contacter les agents de Katy Perry pour clarifier la situation.

La chanteuse est actuellement fiancée à l'acteur Orlando Bloom. Elle a notamment déjà parlé de l'exploration de sa sexualité en grandissant dans un entourage religieux.