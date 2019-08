Une Belge retrouve des injures racistes entaillées sur le capot de sa voiture - photos

Maryam Aliya, une habitante de Roulers, en Flandre-Occidentale, a lancé un appel à témoin après qu’elle a découvert jeudi 22 août des éraflures sur sa voiture. «La voiture est complètement couverte de rayures profondes, les ailes, les portes, le coffre. Il y a même une bouteille de verre entre les jantes», a-t-elle déploré.

«Ce qu’il y avait d’écrit au-dessus de mon moteur ne laisse pas de place à l’imagination, il est mis clairement "Go back to your country" (retourne dans ton pays). Du racisme pur», poursuit-elle sur le réseau social . «Une personne apprend la langue, est totalement intégrée, va à l’école ici et travaille très dur pour acheter une telle voiture, puis ils font une telle chose, aveuglés par la haine».