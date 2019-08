Une sexagénaire agressée dans la rue, son agresseur n’a pas couru longtemps

Une sexagénaire a été agressée à Saint-Gratien par deux personnes qui lui ont arraché son collier en or. L’un des agresseurs a été interpellé. L'enquête se poursuit pour tenter de retrouver ses complices ainsi que le collier volé, rapporte Le Parisien.

À Saint-Gratien, une femme de 66 ans a été agressée jeudi 22 août aux alentours de midi par deux hommes qui lui ont arraché son collier en or alors qu'elle marchait seule avenue John-Kennedy, près du centre-ville. Les voleurs se sont enfuis en Alfa Romeo grise à bord de laquelle un troisième complice les attendait, le moteur en marche.

Choquée, la victime a été prise en charge par les secours et les services de police . Elle a déposé plainte un peu plus tard dans la journée. Signalée aux équipages de police du département, l'Alfa Romeo grise était activement recherchée et vers 16 heures, un équipe de la brigade anti-criminalité l’a repérée avenue de la République, à Épinay-sur-Seine (Seine-Saint-Denis).

Peu avant 17 heures, l’un des agresseurs présumé a été interpellé alors qu’il montait à bord de son véhicule. L’homme, âgé de 29 ans et domicilié à Épinay-sur-Seine, a été placé en garde à vue. L'enquête se poursuit pour tenter de retrouver les deux autres complices et le collier en or volé.