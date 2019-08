Un célèbre animateur anglais révèle le secret royal du régime alimentaire d’Élisabeth II

Un journaliste anglais et ancien animateur de l’émission Top Gear a confié quel régime suivait la reine du Royaume-Uni Élisabeth II et comment il avait réussi à perdre du poids, rapporte The Sun.

Jeremy Clarkson, présentateur et journaliste anglais, qui fumait et mangeait du fastfood, a décidé qu'il était temps de faire un régime et de changer de mode de vie. Pourtant, le présentateur de télévision a fait remarquer qu'il ne s'était pas inscrit dans une salle de gym. Il a choisi «l'approche royale».

«Aujourd’hui, j’ai mangé de la salade et j’ai bu de l’eau pour le déjeuner», a déclaré Clarkson. «Vous savez que la reine ne va pas à la salle de gym et ne court pas. Elle a 93 ans et elle se porte bien. J'ai entendu dire qu'elle mangeait de petits repas. Elle mange, généralement, de la mousse et un peu de feuille de laitue».

Le journaliste a également souligné qu'il ne buvait pas de bière. Selon lui, la bière n’est plus une boisson pour les hommes. Cependant, il ne se refuse pas parfois de boire du rosé.

«J'ai remarqué que la bière est versée dans de petites bouteilles et que, dans les pubs, ils apportent des verres de la taille d'un petit doigt. Je n’y vois plus aucune virilité», a expliqué le présentateur de télévision.

Le contrat de Jeremy Clarkson avec la BBC pour l’émission Top Gear n’a pas été renouvelé en 2015. Il animera prochainement la version britannique de l'émission Qui veut gagner des millions?.