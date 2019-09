Michel Sardou dit haïr les Gilets jaunes et l’époque d’aujourd’hui

Selon le chanteur français Michel Sardou, la vie à notre époque, qu’il avoue haïr, est «moins souple moins détendue». Invité sur le plateau de RTL, il rappelle que dans les années 70 et 80 «on fumait, on faisait l'amour, on roulait vite, on pouvait boire» et en même temps «les affaires marchaient». En outre, il raconte que tout l’irrite et qu’aujourd’hui «on n'a plus aucune liberté».

"Je hais cette époque et ce siècle, tout m’irrite !", explique Michel Sardou invité de #LaissezVousTenter avec Yves Calvi et Monique Younès pic.twitter.com/aYNRNxkfOZ — RTL France (@RTLFrance) September 2, 2019​

«Je hais cette époque. Je hais ce siècle, j'aime pas du tout», a-t-il lancé sur le plateau de l’émission

Les médias, les politiques, les trottinettes... sont tous la cible de critiques du chanteur.

«Vous regardez la télé, ce ne sont que des débats. Qu’est-ce que va dire le Président de la République? Huit émissions. Une fois qu'il a parlé, qu'est-ce qu'il a dit? On répète ce qu'il vient de dire. [...] Ils nous prennent pour des cons quoi.»

Ensuite, il déplore les limitations de vitesse sur les routes qui d’après lui ne changeront pas beaucoup la situation et les statiques mortelles car «ils peuvent la mettre à 25 [kilomètres par heure, ndlr] s’ils veulent sur les autoroutes, il y aura quand même des morts. Il y a des gens qui prennent les autoroutes en sens inverse».

Qui plus est, il parle des chaussés de Paris qui ont été rétrécies, en se posant la question de savoir si cela pourra vraiment garantir la sécurité routière?

«J’ai failli écraser trois trottinettes, parce que je n’ai pas l’habitude», lance-t-il.

Michel Sardou n’a pas également manqué de s’exprimer sur la situation politique et les Gilets jaunes.

«Le téléphone portable, je hais ça, les réseaux sociaux, n'en parlons pas, et les Gilets jaunes, et les Gilets rouges, et les Gilets bleus, et les Gilets verts... Et merde, ça va. La seule politique que je pratique c'est que je fais partie du Parti animaliste, je défends les petites bêtes», termine-t-il.