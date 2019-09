Nouvelle géométrie «Cercle de lumière»

L’événement le plus brillant et le plus attendu en plein air de l’automne - la 9e édition du Festival international du « Cercle de lumière », qui se déroulera du 20 au 24 septembre à Moscou, plongera la capitale russe dans une atmosphère d’illusions géométriques et de lumière, créant ainsi un monde magique rempli de beauté et de sensations.

Chaque année, des centaines de milliers de personnes de différents pays et régions de Russie tentent d’assister à l’un des festivals de lumière les plus importants et les plus visités au monde : assister à des spectacles extraordinaires de projection mapping 3D et de pyrotechnie, voir des installations lumineuses et des projections laser, se familiariser avec les dernières tendances en matière d’infographie et avec des travaux des participants au concours international «Art Vision».

Festival complexe

Le 20 septembre, sur le canal Grebnoï, le festival «Cercle de lumière» sera officiellement ouverte avec le spectacle musical multimédia «Sept notes», qui représente la fusion de la sensualité de l’art et l’exactitude des technologies. Le spectacle de lumière racontera comment l’harmonie musicale aide les gens à trouver la voie vers l’harmonie spirituelle.

© Sputnik . Vladimir Astapkovich Festival «Cercle de lumière» à Moscou, 2018

La plate-forme du canal Grebnoï, bien connue au spectateur du festival, modifiera la géométrie habituelle, ce qui permettra d’augmenter la surface de la zone des spectateurs. Une construction spéciale sera érigée au-dessus du canal, un arc qui reliera deux rivages comme un pont et servira d’écran pour les projections vidéo et d’outil pour les effets de lumière et de feu. La surface de l’eau du canal abritera plus de cent torches, plus de deux cents fontaines, ainsi que des écrans pour ventilateurs d’eau qui rapprochent visuellement les personnages actifs du public. La cérémonie d’ouverture se terminera par un spectacle pyrotechnique musical de 15 minutes.

Les 21 et 22 septembre, sur le canal Grebnoï, le public moscovite pourra assister à des spectacles répétés des performances de «Sept notes» et du spectacle pyrotechnique.

La cérémonie de clôture du festival aura lieu au même endroit le 24 septembre. Dans la première partie, les spectateurs verront le roman lumineux «Code de l’unité», qui, comme une «machine à remonter le temps», en 25 minutes, transportera le public à travers les époques historiques de notre pays et nous rappellera ce qui fait de plusieurs millions de Russes une nation unie. Les héros du spectacle pourront être, pour la première fois, des résidents du pays, des spectateurs du festival. Jusqu’au 5 septembre, une collection de photographies d’enfants a lieu, celle-ci apparaîtra dans le spectacle, sur le site principal du festival «Cercle de lumière». Le dernier point sera la performance pyrotechnique musicale - un feu d’artifice à haute altitude, au cours duquel des dômes étoilés jusqu’à 300 mètres de diamètre s’ouvriront dans le ciel nocturne de la capitale.

Au centre du «Cercle de lumière»

Au cœur même de la capitale, les invités du festival sont attendus cette année sur deux endroits.

La plate-forme panoramique à 270 degrés sur la place du Théâtre (Teatralnaïa ploshchad), où les façades de trois théâtres: le Bolchoï, le Malyï et le Théâtre académique de la jeunesse de Russie seront connectées sur un seul écran de projection grâce à des plans verticaux spéciaux. Pendant les cinq jours du festival, plusieurs spectacles seront présentés ici: le roman de lumière dédié à l’Année du théâtre en Russie, le spectacle de projection vidéo mapping «Spartak» et le mapping architectural du partenaire officiel du festival, le système national de paiement «Mir». En plus, sur la place du Théâtre, les spectateurs verront les travaux des finalistes du concours international «Art Vision» dans la nomination «Classic» de 5 pays.

© Sputnik . Evgeny Biyatov Festival «Cercle de lumière» à Moscou, 2018

Pour la première fois dans l’histoire du «Cercle de lumière», son site de déroulement sera le Musée polytechnique, qui vient de «rejeter» l’échafaudage. La place accueillera les invités du festival avec une vidéo mapping d’architecture dédiée à l’histoire du célèbre musée et à l’importance du progrès scientifique et technologique.

Espaces modifiés par la lumière

Les amateurs des promenades de soir dans les parcs auront l’occasion de se retrouver dans le «Cercle de lumière».

Pour la première fois, le parc Ostankino a rejoint le festival avec une route de voyage le long des illusions géométriques. En le suivant, les visiteurs du parc verront 15 installations de projection vidéo et de lumières fascinantes. Grâce aux jeux de lumière, ils vont changer la perception de l’espace environnant pour le public et vont les transférer dans le monde de la réalité déformée.

Le voyage dans le monde des illusions devrait être poursuivi dans le «Parc des contes de fées» du musée-réserve de Kolomenskoïe. Ce lieu est particulièrement bien aimé par les familles avec enfants. Le territoire de la réserve, d’une superficie de plus d’un hectare et demi, deviendra une forêt de féerie remplie de la lumière magique d’installations, de vues architecturales et de projection mapping en 3D. La route du « Parc des contes de fées » cache une rencontre avec le génie, la connaissance de marionnettes animées et de petits hommes dansants, ainsi que l’opportunité de devenir spectateur du «Théâtre d’ombres», caché entre les jungles denses de la forêt de Kolomna.

De plus, le 22 septembre, à Kolomenskoïe, un concert de l’artiste du peuple de Russie Dmitri Malikov aura lieu dans le cadre du festival, qui interprétera des chansons d’auteur et des compositions musicales originales.

Non moins excitant sera une visite au parc sur la colline de Poklonnaïa. Sur la façade panoramique du Musée de la Victoire, les spectateurs assisteront à la première du spectacle «L’Odyssée de l’Espace», qui les enverra dans l’espace interstellaire. Le voyage lumineux vous permettra d’entrer dans les profondeurs de l’espace et de toucher ses phénomènes passionnants et mystérieux.

Des représentations de l’année dernière, consacrées à l’histoire militaire de la Russie et de la ville de Moscou seront également présentées sur la façade du bâtiment du Musée de la Victoire.

Géométrie captivante

Cette année, la plate-forme lace du Musée de la Victoire pour la première fois fera partie du concours international «Art Vision» dans le cadre de la nomination «Moderne». Les meilleurs travaux créatifs seront présentés sur la façade du bâtiment par les participants de 11 pays.

Le concours « Art Vision Vidéo-jockey » portera sur des images géométriques audiovisuelles créées par des VJ de différentes régions du monde. Les participants au concours démontreront le synchronisme des formes visuelles changeantes avec la musique le samedi soir du 21 septembre, dans la salle de concert Arbat Hall. La fête internationale de la musique et de la lumière sera particulièrement intéressante pour les fans de musique de club.

Une bonne tradition du festival international de Moscou «Cercle de lumière» est devenue son programme éducatif. Au Centre Digital October, les 21 et 22 septembre, dans le cadre de classes de maître, de tables rondes et de conférences, de grands experts mondiaux en conception d’éclairage et en projection vidéo enseigneront les leçons de la «géométrie de la lumière», partageront leur propre expérience de la mise en œuvre de projets de grande envergure dans le monde et parleront des pièges du processus d’organisation des performances d’éclairage, ils discuteront des innovations techniques et des tendances actuelles de cette industrie.

L’entrée sur tous les sites du festival est gratuite.

Des informations détaillées sur le festival « Cercle de lumière » sont disponibles sur le site lightfest.ru.

Note:

Le Festival international de Moscou « Cercle de lumière » est un événement annuel au cours duquel des concepteurs de lumière et des spécialistes du domaine de l’art audiovisuel transforment l’apparence architecturale de Moscou, en utilisant des techniques de projection sur des objets. Les façades des bâtiments-symboles de la Russie et les lieux emblématiques de la capitale apparaissent comme des toiles pour des projections vidéo colorées et à grande échelle. Le concours international de mapping vidéo et d’art vidéo « Art Vision » est organisé sous les auspices du festival « Cercle de lumière ». Les candidatures sont acceptées dans trois catégories :

Vidéo mapping classique

Moderne

Vidéo-jockey.

Un programme éducatif a lieu pendant le festival. Il comprend des conférences, des discussions en groupe, des master-classes de concepteurs mondiaux de l’éclairage. Tous les événements éducatifs sont gratuits, mais nécessitent une préinscription.

L’organisateur du festival est le Département des sports de la ville de Moscou. L’organisateur autorisé du festival, commandé par le Gouvernement de Moscou, est le groupe de communication LBL.

Prix et réalisations:

«Livre Guinness des records»

- «La projection la plus étendue sur la surface de l’eau» (2018);

- «La plus grande utilisation simultanée de brûleurs» (2018);

- «La plus grande puissance du flux lumineux» (2016);

- «La plus grande projection vidéo» (2015, 2016);

«Global Eventex Awards»

- «Best festival» Second Prize / «Meilleur festival» le deuxième Prix (2019);

«BEMA 2019»

- «Meilleur festival» le Troisième Prix (2019);

«Festival Forum» / «Le forum du festival»

- «Le meilleur fetival de l’année» Grand prix (2019);

Prix de «L’événement de l’année»

- «Le meilleur festival de ville» (2018);

- «La meilleure performance technique» (2018);

- «Le festival de l’année » (2017);

- «L’événement de ville de l’année » (2015),

«Étoile directrice»:

- «Moscou de festivals: le meilleur événement à Moscou à ciel ouvert» (2018);

- «Le meilleur événement en plein air» selon la version du projet «Citoyen actif» (2017);

- «Le meilleur projet événementiel» (2014),

Prix EFEA

- «L’événement de l’année» (2017);

«Le temps des innovations»

- «Le projet événementiel de l’année» (2015);

«The Moscow Times Awards» / « Les prix du Moscow Times »

- «L’événement culturel de l’année » (2014);

«Les meilleurs en Russie/Best.ru»

- «Le meilleur événement culturel de l’année » (2014);

«La Marque n ° 1 en Russie»

- «Le festival» (2013, 2014);

Contacts du service de presse du festival:

Diana Slepitsyna +7 (903) 003 41 35

E-mail: pr@lightfest.ru