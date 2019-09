Un bouledogue français laissé sans eau pendant 18 heures est mort sur un vol KLM

Un bouledogue français âgé de neuf mois avait été placé dans un avion KLM reliant Amsterdam à Boston le 26 juillet. Faute d’eau, il est mort lors du trajet, a annoncé la famille du petit garçon de 6 ans qui était son maître.

Les parents avaient acheté ce petit chiot en Europe spécialement pour leur fils, lequel s'est rapidement attaché à lui émotionnellement, relate le Sun. «C’était son meilleur ami», a déclaré la mère.

L’animal avait été ramené aux États-Unis par le biais d’une agence, laquelle a dit à la famille, après un long délai, qu’il était décédé.

Dévastés, les Américains ont emmené le corps sans vie du chiot à des vétérinaires qui leur ont dit qu'il avait succombé des suites d'un coup de chaleur et de déshydratation.

La famille demande des réponses

La politique de la compagnie concernant les animaux de compagnie stipule que les bouledogues français ne sont transportés qu’en cabine et non dans la soute, car ils «peuvent avoir du mal à respirer ... à cause des températures élevées et du stress». L’endroit où se trouvait ce chiot au moment de son décès dans l’avion est pour l’instant inconnu.

La famille demande maintenant des réponses et a engagé un avocat.