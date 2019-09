Une végane porte plainte contre ses voisins à cause de l’odeur de leurs barbecues

Une habitante végane de la banlieue de Perth, en Australie, s’est dite perturbée par le comportement de ses voisins depuis 2017. En cause notamment, les odeurs de viande et poisson qui émanent de leur terrain lorsqu’ils font un barbecue, rapportent des médias australiens.

Évoquant aussi les odeurs de cigarette et le bruit que font les enfants jouant au basket, elle a porté plainte en affirmant que cela «dégradait» sa qualité de vie.

«Les demandes (…) se sont avérées non raisonnables et ont effectivement porté atteinte à la capacité des autres propriétaires de profiter de leurs terrains de manière raisonnable et acceptable», a appris la chaîne de télévision australienne Nine d’un autre voisin.

Bien que sa demande ait été rejetée par la Cour suprême, la femme envisage d’autres recours judiciaires contre son voisinage.