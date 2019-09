Tentant de s’infiltrer dans la zone 51, deux Européens arrêtés aux USA

Deux Néerlandais, la star de YouTube Ties Granzier et son ami Govert Charles Wilhelmus Jacob Sweep, ont été arrêtés le 10 septembre sur le territoire de la Zone 51, dans l’État du Navada, selon BuzzFeed.

La police les a interpellés alors qu’ils avaient déjà parcouru environ quatre kilomètres dans l’enceinte.

Dans leur voiture garée non loin du site, les jeunes de 21 et 20 ans avaient une caméra, un téléphone et un drone. Sweep et Granzier ont dit à la police qu'ils étaient là pour regarder le bâtiment bien qu’ils aient lu et compris les pancartes «Pas d'intrusion».

Ils ont été transportés dans une prison du comté de Nye et inculpés d'intrusion.

Les deux hommes avaient envisagé de participer à l’événement Storm Area 51, They Can't Stop All of Us (Prenons d’assaut la Zone 51, ils ne peuvent pas nous arrêter tous), qui aurait dû avoir lieu le 20 septembre 2019 non loin de la base militaire secrète, mais qui a été par la suite annulé. Le groupe Facebook dédié à cet événement a d’abord été censuré par le réseau social, avant que les auteurs ne prennent l’initiative de l’annuler.

«Assaut» de la Zone 51

La proposition de faire irruption le 20 septembre dans la Zone 51 où, selon des théories conspirationnistes des militaires américains y cachent des ovnis, a été soutenue par plus d’un million d’internautes. La Zone 51 a été utilisée par l’aviation américaine à partir de 1955, clôturée sans contrôle de sécurité nécessaire. Cependant, le gouvernement américain n’a reconnu l’existence de la base militaire qu’en 2013. Dans le film américain de 1996 sur une invasion extraterrestre Independence Day, elle est présentée comme un laboratoire d’essais de vaisseaux extraterrestres.