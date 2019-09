La fumée provenant d’une tablette force un avion à se dérouter

Les faits se sont déroulés à bord d’un Boeing 787-9 de la compagnie aérienne Etihad Airways qui a dû se dérouter en raison de la fumée à bord.

Il s’agissait du vol EY131 assurant la liaison du 16 septembre entre Abou Dhabi et Washington, selon les données du portail Flight Radar

Ayant décollé d’Abou Dhabi, l’avion a été dérouté d’urgence vers la capitale irlandaise Dublin.

Selon les représentants de la compagnie aérienne, l'aéronef a pu poursuivre son vol après le retrait de la tablette. En conséquence, les passagers sont arrivés à Washington trois heures plus tard que prévu.

«La situation a été gérée rapidement par l'équipage et l'avion a atterri en toute sécurité à Dublin, où l'appareil sera retiré avant que le vol ne poursuive sa destination. La sécurité et le confort de ses clients et de son équipe sont la priorité absolue d'Etihad et nous regrettons tout inconfort ou inconvénient causé par ce détournement nécessaire», a déclaré un porte-parole au quotidien britannique l’Independent.