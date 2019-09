Un chien veille sur son ami mourant au milieu d’une autoroute en Chine – vidéo

Après qu’un chien s’est fait grièvement percuté par une voiture, un autre quadrupède l’a surveillé pendant trois heures sur une chaussée à Kaili, une ville chinoise située dans la province du Guizhou, indique China News. L’accident a eu lieu le 16 septembre.

Les deux canidés ont souvent été vus ensemble jouer dans le quartier, rapporte le média. Le chien victime de l’accident de la route appartenait à un homme retraité habitant à proximité.

«C’était déchirant de le voir»

La vidéo filmée par un témoin de la scène montre le chien fidèle assis à une courte distance de son compagnon, s’approchant de temps en temps de ce dernier.

«Le chien a rôdé autour de son ami sans arrêt. C’était déchirant de le voir», a confié un conducteur témoin de la scène cité par le Daily Mail. Le chien ne quittait pas son compagnon et ne cessait de gémir, ont déclaré des témoins aux journalistes cités par China News.

Le chien blessé est mort plus tard et a été enterré par des amoureux locaux des animaux, précise la publication. La vidéo a été postée sur Weibo et a déjà été visionnée plus de deux millions de fois.

Auparavant, un chien a passé un mois près du cadavre de son maître mort lors d’une randonnée dans l’Arctique russe. L’animal a été retrouvé extrêmement maigre.