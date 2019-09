Vladimir Poutine évoque un «défi pour l’humanité»

Le Président russe, dans le cadre du deuxième Forum international d'oncologie et de radiologie, a qualifié la multiplication des cancers dans le monde de défi pour l’humanité, en soulignant que pour lutter contre ce problème une coopération internationale était nécessaire.

«Les maladies graves et dangereuses liées aux tumeurs malignes et l’expansion des cancers sont aujourd’hui un défi pour l’humanité. Et pour y répondre, il faut une véritable percée, une large coopération internationale visant à échanger les meilleures pratiques cliniques, à trouver des mesures non conventionnelles sur la base d’une approche interdisciplinaire, à intégrer les capacités des technologies nucléaires et numériques, les progrès les plus récents dans les domaines de la biologie, de la chimie, de la génétique, et d’autres secteurs de la science fondamentale», a déclaré Vladimir Poutine.

Le Forum international d'oncologie et de radiologie, qui a réuni des experts dans le domaine, se tient à Moscou jusqu’au 27 septembre.