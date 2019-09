«J'ai appris le divorce par Internet»: l’ex-épouse russe de l’ancien roi de Malaisie se confie

La gagnante du concours Miss Moscou 2015, Oksana Voevodina, a fait part au Daily Mail des détails de sa séparation avec l’ex-roi de Malaisie Muhammad V. Selon elle, son mariage s’est brisé quand elle était enceinte de quatre mois. Elle a précisé qu’elle avait appris la nouvelle par Internet et que personne ne l’avait contactée à ce sujet.

Elle a ajouté que Muhammad V l’avait quittée en décembre dernier et n’était plus jamais revenu.

«J'ai appris le divorce par Internet. Je ne sais pas ce qui s'est passé parce que tout allait bien, on attendait notre premier bébé. Je ne comprends toujours pas la vraie raison de sa décision», a-t-elle confié au journal.

Ce dernier rappelle que l’ex-roi a eu recours à la formule du divorce islamique qui prévoit de dire trois fois le talâq («répudiation» en arabe) pour rompre le mariage.

Oksana Voevodina a insisté pour sa part sur le fait qu’elle n’avait pas été informée du divorce.

«Personne ne m’a appelé au tribunal, personne ne m’a envoyé de documents sur le divorce et personne n’a parlé de triple talâq en ma présence», a-t-elle souligné.

«Vous avez un fils, vous êtes père»

S'adressant exclusivement au Mail Online, l'ancienne Miss Moscou a lancé un appel à son ancien mari.

«Vous avez un fils, vous êtes père. Et vous êtes roi. Peu importe ce qu’est devenu notre mariage, je veux que mon fils ait ses deux parents.»

Le roi Muhammad V, élu pour cinq ans en décembre 2016, a abdiqué pour devenir le premier monarque de Malaisie à le faire depuis que ce pays musulman a regagné son indépendance par rapport au Royaume-Uni en 1957. Oksana a nié être la raison de sa mystérieuse abdication.

«C'est une question politique et je suis en dehors de la politique», avait-elle déclaré.

Le mariage a été célébré le 22 novembre 2018. Un mois et demi plus tard, le roi Muhammad V avait abdiqué. La jeune Russe s’était convertie à l'islam en avril dernier et avait pris le nom de Rihana mais, même malgré ce fait, l'union du sultan avec l'ancienne mannequin et vedette de téléréalité avait suscité l'inquiétude des dirigeants islamiques en Malaisie, rappelle le journal.