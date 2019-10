Un zoo à l'envers: des lions libres s’amusent à regarder des humains en cage

Les touristes les plus audacieux disposent désormais d’une occasion unique en son genre: observer et photographier le roi des animaux à quelques centimètres seulement. Il suffit de prendre place… dans une cage en plexiglas.

Une cage innovante a été installée dans un parc sud-africain pour permettre aux touristes de prendre des photos de lions. Mais cette fois-ci, ce n’est pas l’animal qui est dans la cage, mais l’humain.

Les félins semblent d’ailleurs se laisser prendre au jeu et observent avec curiosité les bipèdes à l’intérieur de ces «boîtes», réalisées partiellement en plexiglas, en touchant les parois avec leurs pattes et même en montant dessus, ce qui permet aux photographes de prendre des vidéos sous un angle rare. Une autre partie de la cage n’est composée que de barreaux, ce qui permet aux lions et aux humains de se contempler directement.

«Tous les félins, petits et grands, aiment les boîtes et peuvent choisir de s’en approcher ou de rester à l’écart, c’est leur choix! C’est une façon complètement nouvelle de voir les lions, sous un angle totalement différent», a déclaré au Sun une bénévole de l’association, Suzanne.

Cette expérience incroyable permet aux touristes et aux photographes d'observer les lions de très près alors qu’ils sont protégés par une cage de sécurité.

Pour protéger, pas seulement pour amuser

De cette manière, l’organisation caritative GG Conservation cherche à lever des fonds pour protéger des lions précédemment gardés en captivité en Afrique du Sud, souvent dans des conditions épouvantables.

L’organisation affirme qu’environ 10.000 grands félins - notamment des lions, des tigres et des couguars - sont gardés en captivité par des propriétaires privés rien qu’aux États-Unis, où ils manquent de soins et d’espace. Elle dénonce également les abus et l'exploitation des animaux dans les cirques.