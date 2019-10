Le roi Charles XVI Gustave de Suède réduit le nombre de membres de la maison royale

Selon une déclaration officielle parue ce lundi 7 octobre, le roi Charles XVI Gustave de Suède a décidé que cinq de ses petits-enfants – à savoir les enfants du prince Carl-Philip et de la princesse Sofia d’une part, et ceux de la princesse Madeleine et de Christopher O'Neill d’autre part – ne feraient plus partie de la maison royale.

Toutefois, les deux fils du premier couple – le prince Alexander et le prince Gabriel – de même que les trois enfants du second – la princesse Leonore, le prince Nicolas et la princesse Adrienne – seront toujours membres de la famille royale.

Après l’annonce, le Palais a publié une photo du roi avec la princesse héritière Victoria et la fille de celle-ci, la princesse Estelle, qui seront appelées à régner après lui.

SUEDE : Nouvelle photo du roi Carl XVI Gustaf, de la princesse héritière Victoria et de la princesse Estelle



📷palais pic.twitter.com/LNPLKW5L8X — Royauté FR (@RoyauteFr) 7 octobre 2019​

Charles XVI Gustave de Suède recentre ainsi l’institution monarchique autour du couple royal, de la princesse héritière Victoria et de son époux le prince Daniel, ainsi que de leurs deux enfants, la princesse Estelle et le prince Oscar.

Les couples annoncent la nouvelle sur les réseaux sociaux

La princesse Madeleine – deuxième fille et benjamine des trois enfants du roi – a fait part de la nouvelle sur son propre compte Facebook.

«Ce changement est prévu depuis longtemps. Chris et moi pensons qu'il est bon que nos enfants aient maintenant une plus grande opportunité de vivre leur vie», a-t-elle indiqué.

Le prince Carl-Philip, le cadet, et son épouse ont également partagé la nouvelle.

«Aujourd'hui, le roi a annoncé la décision selon laquelle nos enfants ne détiendraient plus le titre d'altesse royale. Nous considérons cela comme positif, car Alexandre et Gabriel auront des choix plus libres dans la vie.»

Le maréchal de la Cour, Fredrik Wersäll, a déclaré aux journalistes que la famille discutait de la possibilité d'un tel changement depuis de nombreuses années.