Singes attachés, chiens et chats frappés: images glaçantes au sein d’un laboratoire - vidéo choc

Des chats aux pattes sans poils, des chiens dans des cages tachées de sang, des singes immobilisés par le cou: des images montrant le traitement infligés à des animaux d’un laboratoire d'analyses pharmaceutiques allemand ont été dévoilées par l’association allemande Soko Tierschutz et l’ONG Cruelty Free International.

Tournées en caméra cachée

Des images prises en caméra cachée entre décembre 2018 et mars 2019 dans le laboratoire d’analyses pharmaceutiques et toxicologiques (LPT) situé dans la banlieue de Hambourg, en Allemagne. Cet établissement est donc accusé de maltraitance sur des animaux.

«Nos associations accusent ce laboratoire de ne pas appliquer correctement la législation européenne et allemande», a indiqué à 30millionsdamis.fr Kerry Postlewhite, directrice des relations publiques à Cruelty Free International. «En particulier, une non-adoption des méthodes pouvant réduire les souffrances et le stress pour les singes, les chiens et les chats. Par exemple, les singes ont été brutalement manipulés, sortis de leur cage et mis de force dans un appareil de contention. Ils affichaient un comportement stéréotypé et étaient fortement agités. Les chiens étaient très malades et dans un état pitoyable. Les chats étaient angoissés car ils ont été soumis à plusieurs injections.»

Quelques jours après la révélation d’images atroces tournées dans un laboratoire allemand, #30millionsdamis dénonce l’inefficacité de la réglementation européenne en matière d’expérimentation animale. #StopExperimentation @CrueltyFreeIntl @EU_Commission https://t.co/021ukUDutJ — 30 Millions d'Amis (@30millionsdamis) October 16, 2019

​Selon le militant de Soko Tierschutz cité par Die Welt, «le pire traitement est réservé aux singes».

«Ils sont détenus dans d'affreuses conditions, dans de petites cages. Beaucoup d'entre eux ont développé des tendances compulsives et gesticulent sans arrêt dans leur cage», a-t-il raconté.

D’après les informations publiées par le Daily Mail, ces images ont été transmises à la police et une enquête a été ouverte.