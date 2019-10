Un garçon tire la langue à un serpent et le regrette tout de suite - images

Il n’est pas inoffensif d’asticoter certains animaux, surtout des serpents, si l’on ne veut pas être attaqué. Cette consigne de sécurité n’a pas été respectée par un garçon indonésien qui, après avoir défié un python, a été mordu jusqu’au sang par le reptile.

Sur les images relayées par le Daily Mail, on voit un jeune homme torse nu souffler sur un petit reptile et le rapprocher du visage d’un jeune garçon. Ce dernier tire la langue au serpent et attend sa réaction. Quelques instants plus tard, le reptile réalise une attaque fulgurante et mord l’insolent au-dessus de la lèvre supérieure où il reste accroché.

Le garçon a tout de suite fermé les yeux, probablement d'horreur ou de douleur, tout en essayant de se débarrasser du serpent, alors que les spectateurs éclataient de rire. Après qu’il s’est défait du reptile, plusieurs gouttes de sang ont éclaboussé la terre.

On ignore à quel point l'enfant a été blessé par la morsure.