«J'ai sauté sur le crocodile» pour le «frapper»: une écolière sauve son amie «à mains nues»

Au Zimbabwe, une écolière a sauvé son amie d’un crocodile qui avait déjà saisi cette dernière et tenté de l’emmener sous l’eau. La fille a sauté sur l’animal et a commencé à le frapper jusqu’à ce qu’il ne laisse sa copine.

Une fille de 11 ans a sauvé son amie de neuf ans des dents d’un crocodile dans la ville zimbabwéenne de Hwange, indique la presse locale.

Le prédateur a attaqué la fillette Latoya Muwani lorsqu’elle nageait dans une rivière avec ses amies. Il l’a attrapée à la jambe et à la main et a essayé de l’emmener sous l’eau. Rebecca Munkombwe a entendu les cris de sa copine alors qu’elle était déjà au bord de l’eau, et devait entreprendre quelque chose pour la sauver.

«Je suis l’ainée d’entre nous, donc je sentais que je devais la sauver», a raconté Rebecca, citée par le Sunday News. «Alors, j'ai sauté dans l'eau et j'ai nagé jusqu'à l'endroit où elle se battait pour rester à la surface. Elle hurlait de douleur que quelque chose la mordait et la tirait dessous.»

Quand elle s’est approchée, elle a aperçu que les dents du crocodile étaient enfoncées dans la cuisse de son amie.

«J'ai sauté sur le crocodile et j'ai commencé à le frapper à mains nues avant d'utiliser mes doigts pour lui planter dans les yeux jusqu'à ce qu'il la lâche. Une fois qu'elle a été libérée, j'ai nagé avec elle vers le bord où les autres enfants l'ont sortie de l’eau», a-t-elle poursuivi.

Heureusement, le crocodile ne les a pas suivies et ne les a pas attaquées de nouveau. Une infirmière a déclaré à la presse que la fille s’en était sortie avec des blessures légères, sans fracture.

Au Zimbabwe, les attaques de crocodiles du Nil sont fréquentes. Considéré comme le plus grand crocodile habitant en Afrique, il mesure jusqu'à cinq mètres de long et est le deuxième plus grand crocodile dans le monde, derrière le crocodile marin. Les crocodiles du Nil sont très agressifs et sont capables d’affronter des animaux beaucoup plus grands qu’eux.