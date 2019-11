Le conseil régional de Venise inondé deux minutes après son rejet d’un plan de lutte pour le climat

Tout comme l’ensemble de Venise, le conseil régional de Vénétie, situé sur le Grand Canal de la cité des Doges, a été victime d’une forte inondation, mardi 12 novembre. Ironie du sort, les élus avaient rejeté, à peine deux minutes avant l’entrée de l’eau dans le bâtiment, un document prévoyant des mesures pour lutter contre le réchauffement climatique.

Le conseil régional de Vénétie a ainsi été inondé pour la première fois de son histoire.

L'histoire retiendra que le conseil régional de Vénétie, situé à Venise donc, a été inondé immédiatemenet après avoir rejeté des propositions visant à développer les énergies renouvelables et supprimer les bus au diesel.

L’eau a commencé à pénétrer dans les locaux aux alentours de 22h00, alors que les conseillers débattaient du budget régional pour 2020.

«Deux minutes après »

Andrea Zanoni, vice-président du comité pour l’environnement du parti démocrate, a posté une image sur Facebook.

«Ironiquement, la chambre a été inondée deux minutes après que la Ligue, Fratelli d'Italia et Forza Italia ont rejeté nos amendements visant à lutter contre le changement climatique.»

Les propositions rejetées prévoyaient de financer les sources d’énergie renouvelables, le remplacement des diesels par des véhicules plus efficaces et moins polluants et la réduction de l’impact des plastiques, a-t-il précisé.

«Lecture trompeuse »

Il s’en est pris particulièrement au gouverneur de Vénétie, Luca Zaia, de la Ligue de Matteo Salvini, pour avoir présenté un budget «sans aucun plan concret pour lutter contre le changement climatique».

[A LA UNE A 8H]

Venise se prépare aujourd'hui à vivre une nouvelle alerte météorologique, au lendemain d'un pic de marée haute qui a contraint les autorités à décréter l'état d'urgence dans la Cité des Doges, dévastée par des inondations record

Dans une déclaration à CNN, Roberto Ciambetti, président du Conseil régional et membre de la Ligue, a rejeté ces critiques.

«Au-delà de la propagande et de la lecture trompeuse, nous votons un budget régional qui a consacré 965 millions d'euros au cours des trois dernières années à la lutte contre la pollution atmosphérique, le smog, qui est un facteur déterminant du changement climatique.»

Mardi 12 novembre, Venise a connu sa pire marée haute, avec 1,87 m, après celle du 4 novembre 1966 où l’eau était montée à 1,94 m.

#Venise

Cet épisode de la traditionnelle acqua alta (période d’inondation de Venise en raison des marées durant la saison froide) a causé la mort de deux personnes et entraîné la fermeture de nombreux musées, églises, commerces et hôtels, dans cette ville qui compte parmi les plus visitées au monde.