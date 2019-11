Une page du Coran vendue aux enchères 114.000 euros à Nancy

Une page authentifiée d’un Coran datant 8e siècle a été adjugée 114.000 € samedi 16 novembre à l’hôtel des ventes Nabécor de Nancy. Il s’agirait d’un des manuscrits les plus anciens. Il aurait été composé à peine plus d’un siècle après la disparition de Mahomet. L'acheteur est un Saoudien.

L’hôtel des ventes Nabécor de Nancy a vendu 114.000 € une page authentifiée et quasi intacte compte tenu de son ancienneté d’un Coran. Mis en vente par un collectionneur originaire du Grand Est, elle a été acquise par un Saoudien, rapporte L’Est républicain.

L’un des manuscrits les plus anciens

La taille du manuscrit est de 33,5 x 31 cm. Il est daté de la première moitié du 8e siècle et est composé d’un «texte de 18 lignes par page sur parchemin, en arabe , en écriture hijazi à l’encre brune, présentant la Sourate XIX Maryam, du verset 72 au verset final 98 (tronqués)» et d’une «frise ornementale constituée d’un enchevêtrement d’anneaux encadrés de pointes triangulaires, en bas de page», indique l’expert parisien qui a été chargé de l’authentifier.

Le Coran est le livre sacré de l’islam. Il réunit les révélations que Dieu a adressées par l’archange Gabriel au prophète Mahomet entre 612 et 632. Après la mort de Mahomet en 632, ces révélations ont été transcrites pour constituer le texte coranique dont la version finale aurait été achevée entre 650 et 655. La page adjugée ferait donc partie d’un des manuscrits les plus anciens car il aurait été composé à peine plus d’un siècle après que le Prophète est décédé.