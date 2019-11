Elle appelle son chat à faire marche arrière en réalisant qu'il ne joue pas avec son ombre - vidéo

Voyant son chat s’amuser avec son ombre dans l’entrée de sa maison, cette Américaine a trouvé la scène amusante et a décidé de l’immortaliser. Mais la réalité lui a réservé une mauvaise surprise. À peine une minute plus tard, elle n’avait plus le cœur à rire, car ce qu’elle pensait être une ombre ne l’était pas le moins du monde.

L’animal jouait déjà environ une demi-heure lorsque sa propriétaire a décidé de saisir son téléphone pour filmer.

Le matou joue avec tellement d’intérêt qu’il semble voir quelque chose d’autre que son ombre.

«Qu’est-ce que c’est, Barley?», demande la propriétaire à son chat, commentant qu’il «vérifie l'ombre de la chaussure».

Voyant son minou insister et ne pas avoir la moindre intention d’arrêter son jeu, elle pense qu’il est gêné par la botte et décide de la déplacer. Et laisse échapper un cri de frayeur en découvrant… un serpent noir.

Aucun animal n'a été maltraité

Elle somme immédiatement son chat de faire marche arrière et de revenir vers elle. Mais son animal domestique semble éprouver des sentiments très différents de ceux de sa propriétaire et reste tranquillement assis à observer cet invité-surprise.

«J'ai gardé le serpent acculé dans un coin avec mon fidèle balai jusqu'à ce que mon mari rentre à la maison», a-t-elle raconté au Mirror.

Le serpent semble faire environ un demi-mètre de long et arbore une couleur sombre. La propriétaire du chat décide alors d’attendre le retour de son mari, ne quittant pas le reptile des yeux.

Avant d’ajouter que le reptile était inoffensif et que son mari l’avait porté dans le jardin d’où il était apparemment venu.