À 70 ans, elle dévoile les secrets de sa silhouette d’adolescente

Elle affirme que ««l’âge est un état du cerveau» et ne cache pas qu’elle a 70 ans et… une silhouette d’adolescente, mais avoue qu’elle fait de l’exercice et mange essentiellement des fruits et des légumes.

Elle publie ses photos et déclare haut et fort qu’elle a 70 ans. Pourtant, on a du mal à y croire.

Elle s’appelle Norma Williams et est d’origine britannique. Mais elle a choisi depuis longtemps de déménager en Italie avec son mari, de 10 ans son aîné, et de vivre en Ombrie où elle s’occupe d’immobilier.

«L’âge est un état du cerveau. Je n’y pense pas. J’habite en Italie, dans un beau pays dominé par la mode, le soleil, une magnifique cuisine et le vin», a-t-elle écrit sur les réseaux sociaux.

Alors qu’elle fait 1,70 m, elle pèse 60,5 kilos depuis 20 ans. Son secret? Elle n’en fait pas un, justement.

Moi à 70 ans! Les corps peuvent s'améliorer avec l'âge! Si vous en prenez soin!

Selon le Daily mail, sa journée se déroule selon un rythme immuable. Ainsi, elle commence par des activités physiques, et ce, depuis l'âge de 20 ans, et ne prend son petit déjeuner qu’après, se permettant deux tasses de capuccino accompagnée d’un cornetto, cette version du croissant qu’elle préfère fourrée au miel. Elle fait du sport sept jours par semaine, enchaîne les longues promenades à pied et modifie sa routine d'exercices «tous les quelques mois».

À midi, Norma Williams mange principalement des fruits, notamment des bananes et des oranges. Au dîner, elle opte pour des viandes maigres, comme le poulet, accompagnées de légumes cuits ou de salades de légumes frais, a-t-elle déclaré au journal. Elle n’utilise que de l'huile d'olive et indique consommer également des yaourts, des fruits secs, du miel et des noix, avec une petite entorse composée de biscuits salés enrobés de chocolat noir. Parmi ses autres plats favoris, figurent les pâtes complètes et elle aime prendre un verre de vin le soir, toujours après 19 heures.