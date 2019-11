Un classement dévoile les meilleurs pays d’Europe en matière de bien-être financier

La société suédoise Intrum AB, spécialisée dans le recouvrement de créances pour entreprises, a désigné les meilleurs et les pires pays européens en matière de bien-être financier pour 2019. Le classement a été récemment publié sur le site de la société.

Les experts ont évalué 25 pays de l’UE selon des paramètres tels que l’absence de dettes sur les emprunts contractés auprès de la population, la capacité à payer ses factures à temps, les économies pour l’avenir et le niveau d’éducation financière.

Ainsi, l'Allemagne et l'Autriche ont été reconnues comme étant les pays les plus prospères, alors que la France occupe la 13ème place. En outre, l'Allemagne et le Danemark sont devenus des leaders en matière de capacité des ménages à payer leurs factures à temps. La Hongrie, la République tchèque et l'Estonie sont classées parmi les premiers États en matière d’absence de dettes sur les emprunts contractés par la population.

Les habitants de la Suède et de la Suisse se sont distingués par les économies les plus importantes alors que les habitants de la Finlande et du Royaume-Uni se sont avérés être les plus instruits sur le plan financier.

En bas du classement

Les pays les moins prospères sont la Grèce et la Lituanie, selon le classement général

De plus, d’après un sondage effectué ultérieurement par Intrum AB, 45% des Européens ont déclaré que les montants de leurs factures augmentaient plus vite que leurs revenus et 24% ont avoué avoir emprunté en 2019. 75% ont annoncé qu'ils économisaient chaque mois, mais plus de la moitié d’entre eux se sont plaints du petit montant de ces économies.