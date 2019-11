Que faire en cas d’attaque de chien errant? Un cynologue russe explique

Croiser un chien errant peut faire peur à ceux qui n’y sont pas prêts. Suivant certaines règles de conduite, il est possible de minimiser le risque d’être attaqué par l’animal, relate le président de l’International Kennel Union Vladimir Ourajevskiï.

Aucun contact

Tout d’abord, il est indispensable d’éviter tout contact avec les chiens errants ou laissés sans surveillance. Normalement, les canidés n’attaquent pas les premiers. Si c’est cependant le cas, «il peut s’agir d’un animal malade ou blessé, mais c’est très rare», a souligné le cynologue.

Prendre un objet

«Si vous êtes attaqué par un chien, il vaut mieux s’approcher d’un mur et évaluer si vous pouvez y monter», a déclaré M.Ourajevskiï. De plus, il faut prendre un objet dans les mains et lever les bras pour faire semblant d’être plus grand, a-t-il poursuivi.

«Si vous lever les bras, les animaux pensent que vous êtes plus grand, car ils ont une très mauvaise vue», a expliqué le cynologue.

Selon ses dires, il ne faut absolument pas lever la main sur les chiens, surtout s’il y en a plusieurs. Il est ainsi possible de provoquer une attaque, parce que la meute de chiens errants a toujours un animal dominant qui va défendre son camarade.

Exhaler un parfum

«Si vous courez dans un parc, il vaut mieux s’arrêter et ne pas tenter de s’approcher d’un arbre. Si vous avez un objet [odorant, ndlr], ne serait-ce qu’un parfum, une laque ou un aérosol, il est possible de l’utiliser. S’il y a une odeur, les chiens ne vont pas se rapprocher de vous», a fait savoir le président de l’International Kennel Union.

Même si les chiens enragés sont peu présents dans les grandes villes, il faut consulter un médecin en cas de morsure pour éviter tout risque de contamination.